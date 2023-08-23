وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للطائرة سيدات بتأهلهم لنهائي أمم أفريقيا والصعود لكأس العالم

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي منتخب مصر للطائرة سيدات، بعد تحقيق إنجازًا غائبًا منذ عام 2003 بالتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا والصعود إلى كأس العالم 2025 للمرة الأولى منذ نسخة 2006.



وتغلب منتخب مصر على رواندا في نصف نهائي أمم إفريقيا بثلاثة أشواط دون مقابل في البطولة المقامة بياوندي عاصمة الكاميرون.



قال الدكتور أشرف صبحي: " مبروك لمنتخب مصر للسيدات في كرة الطائرة على تأهلهم إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا والصعود لكأس العالم، وذلك يعكس أداءكم القوي والتفوق خلال منافسات البطولة، كل التوفيق وتحقيق لقب بطولة أمم إفريقيا في كرة الطائرة.".



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة القارية والعالمية.

مصر تتأهل لنهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات على حساب رواندا

وتأهل منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة سيدات إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا والمقامة حاليا في الكاميرون بعد فوزه اليوم الاربعاء على نظيره منتخب روندا في دور نصف النهائي.

وحقق منتخب مصر الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 3 - 0 ليواصل مشواره نحو حصد لقب بطولة أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

وينظر منتخب مصر مواجهة قوية في نهائي البطولة أمام الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيقام بعد قليل بين الكاميرون وكينيا.





وتأهل منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات إلى دور نصف النهائي بالفوز أمس على أوغندا بنتيجة 3 - 0 في ربع النهائي والذي تأهل اليه منتخب مصر بعدما احتل صدارة المجموعة الأولي برصيد 15 نقطة جمعها بالفوز في جميع المباريات أمام منتخبات، نيجيريا و مالي و الجزائر و وبوروندي و الكاميرون.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات 14 لاعبة وهن:

ندى معوض و سارة أمين و سابين عابد و مريم متولي و داليا المرشدي و دعاء الغباشي و آية خالد و زينة العلمي و دانا شوقي و دعاء محمد و ندى وليد و أيسل نديم و مي غزال و مايا ممدوح.

ويراس بعثة منتخب مصر الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم البعثة كل من عماد نوار المدير الفني للمنتخب وسيد طة المدرب العام والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي والدكتور بلال وتوت مخطط احمال و شادي فهيم محلل تقني و هاني فكري مدير اداري، ويرافق البعثة الحكم الدولي تغريد خطاب.



