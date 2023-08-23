جيرارد يطالب إدارة الاتفاق بضم جوتا من الاتحاد

طلب الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي من إدارة نادي الفرسان التحرك للتعاقد مع اللاعب البرتغالي جوتا من صفوف نادي الاتحاد لدعم الفريق خلال الصيف الجاري.

وجاءت مطالب المدرب للإدارة بعد الأنباء التي ترددت حول اتجاه إدارة الاتحاد لإعارة اللاعب جوتا بعد فترة قصيرة من التعاقد معه، وذلك لعدم قناعة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بقدراته.

الاتحاد السعودي يقترب من التعاقد مع محمد العويس

أصبح نادي الاتحاد السعودي على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع النجم الدولي محمد العويس حارس مرمى فريق الهلال وذلك ضمن خطة النمور لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية اليوم أن الهلال استبعد الحارس محمد العويس للمباراة الثانية على التوالي من قائمة الفريق، حيث خرج من قائمة مواجهة الفيحاء وسيكون خارج القائمة لمواجهة الرائد المقررة غدًا.

وتخوض إدارة الاتحاد مفاوضات منذ فترة مع الحارس محمد العويس للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك ليكون عوضًا عن الحارس مارسيلو جروهي الذي يقترب من الرحيل.

ويستعد الاتحاد لخوض مواجهة محمد وقوية ضد الرياض غدًا الخميس والتي ستجمعهما على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.