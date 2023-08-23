الفريق العسكري العمانى للتسلق يصل إلى قمة جبل دوماند بإيران

تمكن أبطال الفريق العسكري العمانى لتسلق الجبال من الوصول إلى أعلى قمة في جبل (دوماند) بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والبالغ ارتفاعها (5670 مترًا)، وذلك في بطولة (التسلق من أجل السلام) التي تقام في إيران وتحت مظلة المجلس الدولي للرياضة العسكرية خلال الفترة من (18 – 24) من الشهر الجاري، بمشاركة عدد من الدول.



وتعد قمة جبل (دوماند) من أعلى القمم في غربي آسيا وأوروبا وتقع وسط سلسلة جبال (ألبرز) في جنوب بحر قزوين، وتغطي قمته الثلوج بصفة دائمة علاوة على انخفاض درجة الحرارة والضغط الجوي العالي إلا أن هذه التحديات لم تثنِ أبطال الفريق العسكري لتسلق الجبال من الوصول إلى أعلى قمته.