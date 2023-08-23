"الزيادة السكانية ومواجهة التحديات" محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع عددا من الانشطة والفعاليات الفنية والثقافية، بالمكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة.

جاء ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وتحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي

خلال ذلك نظم بيت ثقافة طامية التابع لفرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية ومواجهة التحديات" حاضرها الأستاذ حمدي الأمين رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية لقرية الروضة، أوضح خلالها أن الزيادة السكانية تمثل عقبة أمام الدولة خاصة لأنها تعطل مسار التنمية وهناك إرادة قوية لدى الحكومة لضبط النمو السكاني الذى يشكل ضغطا كبيرا على موارد وميزانية الدولة ما يضمن نجاح خطة جديدة لمواجهة هذا التحدى موضحا الدور الكبير الذى تقوم به الحكومة المصرية في تنظيم الزيادة السكانية وكيف خططت الدولة لمواجهة هذه الآثار واختتم اللقاء بفتح باب المناقشة والحوار بين الحضور، تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات الحضور حول الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة. وعقدت مكتبة جرفس الفرعية بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم محاضرة بعنوان '' قدوة و عبرة '' تحدث فيها الشيخ أحمد طه عبدالتواب عن مفهوم القدوة بأنه هو من يحتذى فعله ويكون أسوة ومثالاً لسلوكيات الآخرين، فالقدوة كالعالم والأستاذ والأب والأم ونحوهم. و نفذ نادى المرأة بقصر ثقافة الفيوم ورشة أشغال يدوية لتعليم أشغال الكروشيه و تعليم الفتيات طريقة عمل شنطة من الكروشيه.

ورش حكي ومسابقات فنية للأطفال بمكتبة طامية

واستقبلت مكتبة الطفل والشباب بطامية أطفال حضانة الغصن الأخضر بعزبة أحمد مصري بمركز طامية تضمنت الزيارة يوم ثقافي ترفيهي حيث قامت أمينة مكتبة الطفل بعمل ورشة حكي مع الأطفال لقصة بعنوان " الذئب الغدار والرجل الطيب" إلي جانب ورشة أشغال فنية لعمل وردة من الفوم والورق نفذتها نجلاء عبد الرحمن ، ومسابقات ترفيهية بين الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الأطفال من خلال المسابقات، واختتمت الزيارة بعرض مسرح عرائس بعنوان " الأراجوز" وسط تجاوب الأطفال، وكذلك أقامت مكتبة حي جنوب ورشة حكى من كتاب بعنوان '' المصباح السحرى '' تأليف نبيل هارون أدارتها عبير صلاح.