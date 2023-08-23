الاتحاد السعودي يقترب من التعاقد مع محمد العويس

أصبح نادي الاتحاد السعودي على بعد خطوات قليلة من التعاقد مع النجم الدولي محمد العويس، حارس مرمى فريق الهلال، وذلك ضمن خطة النمور لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير السعودية اليوم أن الهلال استبعد الحارس محمد العويس للمباراة الثانية على التوالي من قائمة الفريق، حيث خرج من قائمة مواجهة الفيحاء وسيكون خارج القائمة لمواجهة الرائد المقررة غدًا.

وتخوض إدارة الاتحاد مفاوضات منذ فترة مع الحارس محمد العويس للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك ليكون عوضًا عن الحارس مارسيلو جروهي الذي يقترب من الرحيل.

موعد مباراة الاتحاد والرياض:

ويستعد الاتحاد لخوض مواجهة محمد وقوية ضد الرياض غدًا الخميس والتي ستجمعهما على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

بينما يستعد فريق الهلال لمواجهة الرائد على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في التاسعة مساء غدٍ الخميس لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.