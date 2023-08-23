التحقيق حول إشعال سيدة النار في جسدها بسبب خلافات زوجية

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة سيدة تشعل النار بعد سكب مادة حارقة على جسدها لخلافات زوجية بالخليفة، كما أمرت النيابة العامة بالاستعلام عن حالة السيدة تمهيدًا لاستجوابها واستكمال التحقيق.

وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا من الأهالي بقيام سيدة بإشعال النار في نفسها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعُثر على سيدة مصابة بحروق في البطن واليدين والفخذين بنسبة 25%، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها قامت على إثرها بإحضار مادة مشتعلة «تنر» وسكبتها على نفسها وأشعلت النيران بواسطة ولاعة، ويقوم رجال المباحث بسؤال زوجها وأسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.