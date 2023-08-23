نشاط رياح ورطوبة.. درجات الحرارة المتوقعة الخميس

أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الحوية، إن التحسن والاستقرار في الطقس مستمر على أغلب الأنحاء، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

كما حذرت المواطنين من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، والتعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة.

وأضافت أن الأجواء تحسنت بشكل كبير، خصوصًا خلال فترات الليل والصباح الباكر، بسبب نشاط الرياح الذي يقلل الإحساس بنسب الرطوبة، ويساعد على تلطيف الأجواء.

وذكرت أن درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة، حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بمعظم محافظات الجمهورية، قائلة إن العظمى على القاهرة تتراوح ما بين ٣٣ إلى ٣٤ درجة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:

القاهرة: العظمى 33، الصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 39، الصغرى 29

شبين الكوم: العظمى 33، الصغرى 24

السويس: العظمى 34، الصغرى 22

أسوان: العظمى 44، الصغرى 29

الأقصر: العظمى 43، الصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 31، الصغرى 23

مطروح: العظمى 32، الصغرى 22