سلمان رئيسا لاتحاد الأوراق المالية وإكرام نائبا

اختار مجلس إدارة اتحاد الاوراق المالية المنتخب أشرف سلمان رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد واحمد اكرام نائبا للمجلس

وكانت انتخابات الاتحاد نتهت انتخابات أول مجلس إدارة لاتحاد الأوراق المالية، بفوز كلا من رانيا الجندى العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، وأسامة جمال العضو المنتدب لشركة نعيم لتداول الأوراق المالية، ومعتز عشماوى العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، بالمقاعد الثلاثة لشركات الوساطة المالية.

كما اقتنص كلا من محمد عياد العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات، وأحمد مروان العضو المنتدب لشركة سيجما كابيتال لتداول الأوراق المالية، مقعدى الشركات القابضة.

وفاز محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات، بمقعد المستقلين من ذوى الخبرة ممثلاً عن الصناديق وشركات الاستشارات، وفاز أشرف سالمان وزير الاستثمار السابق وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم القابضة، ممثلاً عن ذوى الخبرة من الشركات القابضة، ومحمد جاب الله عضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية ممثلًا عن شركات السمسرة بالتزكية.

وحصل على مقاعد شركات إدارة الأصول والمحافظ الثلاثة، بالتزكية كلا من عمرو أبوالعينين، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى أى مانجمنت، وياسر عمارة، رئيس مجلس الإدارة بشركة إيجل للاستشارات المالية، وراندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ.

ومن المقرر أن يضم تشكيل مجلس الإدارة عنصرين من السيدات صاحبتى أعلى الأصوات.

وحصل كلا من أحمد إكرام عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، وياسر زعزع ممثل شركة مصر للمقاصة، على مقاعد أمناء الحفظ وشركات الإيداع والمقاصة.