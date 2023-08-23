اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يجدد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة من ضريح سعد
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يجدد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة من ضريح سعد".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
إعداد برنامج انتخابي بأفكار جديدة تضيف لمسيرة الوطن ومصلحة الشعب
زعماء الوفد "سعد" و"النحاس"و"سراج الدين" ضربوا المثل في الوطنية الخالصة
الشاعر الكبير شعبان يوسف: مافيا التمويلات الأجنبية خطر على الثقافة المصرية