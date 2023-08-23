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الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يجدد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة من ضريح سعد

الصفحة الأولى جريدة
الصفحة الأولى جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يجدد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة من ضريح سعد".

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رئيس الوفد يكشف ملامح برنامجه في الانتخابات الرئاسية (شاهد)

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د. عبدالسند يمامة: أعضاء حزب الوفد جاهزون لتمويل حمتلي الانتخابية (شاهد)

 

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 إعداد برنامج انتخابي بأفكار جديدة تضيف لمسيرة الوطن ومصلحة الشعب

 زعماء الوفد "سعد" و"النحاس"و"سراج الدين" ضربوا المثل في الوطنية الخالصة

 الشاعر الكبير شعبان يوسف: مافيا التمويلات الأجنبية خطر على الثقافة المصرية

 

 

غدا بالوفد 

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