اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يجدد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة من ضريح سعد

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يجدد إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة من ضريح سعد".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

إعداد برنامج انتخابي بأفكار جديدة تضيف لمسيرة الوطن ومصلحة الشعب

زعماء الوفد "سعد" و"النحاس"و"سراج الدين" ضربوا المثل في الوطنية الخالصة

الشاعر الكبير شعبان يوسف: مافيا التمويلات الأجنبية خطر على الثقافة المصرية