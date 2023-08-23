جامعة الأقصر تشارك بملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بسوهاج

شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بفعاليات ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية، الذي تستضيفه جامعة سوهاج، برعاية الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع معهد إعداد القادة تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. مستقبل أفضل"، وبحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عبدالناصر محمد حسن، نائب رئيس جامعة سوهاج للتعليم والطلاب، واللواء حافظ محمود حسن، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور حسام الدين مصطفى، وكيل معهد إعداد القادة بحلوان.

وهنأ الدكتور حمدي حسين، الدكتور حسان النعماني؛ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة سوهاج.

وثمن رئيس جامعة الأقصر، جهود معهد إعداد القادة وأنشطته المتنوعة، التي تستهدف بناء وعي وشخصية طلاب الجامعات، وإكسابهم المهارات القيادية، التي تساعد في تخريج كوادر قادرة على مواكبة المستجدات، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا الملتقى يعزز من تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والأولويات التنموية للدولة.

وأشاد رئيس الجامعة بمشاركة وفد طلابي من جامعة الأقصر، في أنشطة الملتقى، حيث يشارك بالملتقى نحو 250 طالبًا وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، لجامعات: سوهاج، وجنوب الوادي، والأقصر، وأسوان، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى صباح السبت الموافق 25 من أغسطس الجاري.

ويتضمن الملتقى عددًا من المحاضرات التثقيفية، وأنشطة متنوعة رياضية، وفنية واجتماعية، وثقافية، يحاضر بها نخبة من رجال الدين وبعض من القيادة الاستراتيجية.