بيروت تكشف تفاصيل حادث سقوط طائرة الجيش اللبناني

وقع حادث سقوط طوّافة الجيش اللبناني في بحمدون بعد قيامها بإيصال عسكريين في مُهمّة تدريبية سببه عُطلٌ مُفاجئٌ أدّى إلى سقوط الطوافة، إذ تأكّدَ استشهاد عنصرين ونجاة ثالث لا يزال عالقًا داخل حطام الطائرة، حسبما أفاد موقع لبنان 24، مساء اليوم الأربعاء.

وقال الجيش اللبناني في بيان له، إن تحطّم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر.

طوافة تابعة للقوات الجوية اللبنانية

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن طوافة تابعة للقوات الجوية اللبنانية سقطت في منطقة حمانا بالقرب من ثكنة بحمدون.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبناني اعتقال سوري شارك بأسر عسكريين لبنانيين أثناء معركة عرسال في أغسطس 2014، وبايع جبهة "النصرة".

وأعلنت قيادة الجيش في بيان أن "دورية من مديرية المخابرات السوري (ل.ا.) لانتمائه إلى مجموعة إرهابية ومبايعته تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ومشاركته مع مجموعته في القتال ضد الجيش أثناء معركة عرسال خلال شهر آب 2014، وذلك باقتحام مركز وادي الحصن العسكري وإطلاق النار على آليات عسكرية وأسر عسكريين ومساندة مجموعات إرهابية".

وأضاف، "كما شارك في تنفيذ عمليات أمنية لمصلحة التنظيم المذكور. وقد بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".