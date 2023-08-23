العكلوك: يستعرض العناصر المهمة الواجب تبنيها بالبيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الياباني

استعرض مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك بشكل تفصيلي أمام الإجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين للإعداد للدورة الثالثة للإجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الأوضاع في فلسطين والممارسات الاسرائيلية العنصرية الممنهجة التي تستهدف الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني والمقرر عقده يوم 5 الشهر المقبل بالأمانة العامة للجامعة العربيه.



وذكر العكلوك أن أهمها ضرورة خروج وثيقة سياسية تتضمن التأكيد على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وضرورة التأكيد على عدم قانونية سياسة الإستيطان اضافة الي ضرورة أن يتضمن البيان الختامي التمسك بمبادرة السلام العربية كطريق عربي وحيد للسلام مع إسرائيل .

كما لفت العكلوك علي أنه لابد أن يؤكد البيان الختامي على ضرورة حل عادل لقضية اللاجئين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأسرع وقت.