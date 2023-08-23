نائب محافظ بني سويف يتفقد القطاع الداجني لشركة نيو هوب إيجبت الصينية

زار اليوم الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، مصنع شركة نيو هوب ايچيبت الزراعية المحدودة بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بالواسطى، وذلك في حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمتابعة موقف الاستثمار بالمناطق الصناعية وبحث أوجه التعاون مع الشركة.



وخلال الزيارة استمع نائب محافظ بني سويف؛ لعرض موجز عن طبيعة نشاط الشركةالتي تعمل في مجال إنتاج علف الدواجن بأنواعه، وتعد ثاني شركة ذات مسئولية محدودة مملوكة بالكامل من قبل مجموعة نيو هوب في مصر، وقد دخلت حيز التشغيل رسميًا في يونيو 2016، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 65 مليون جنيهاً، هذا بجانب الأنشطة التوعية وتدريبات للعاملين في هذا المجال.

وتفقد نائب المحافظ، أقسام وخطوط الإنتاج وأنواعها حيث يتكون المصنع من خطين للإنتاج بطاقة 200 ألف طن سنوياً من المنتجات الرئيسية التي تشمل علف دواجن التسمين و الدجاج البياض، كما تم الاطمئنان إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية داخل أقسام المصنع الذي ينتج أعلاف ذرة وصودا ومركزات وانزيمات نباتية حيث تم استعراض الأقسام الموجودة بالمصنع والأنشطة التي يقوم بها من والتي تتضمن أنشطة خدمية و توعية وتدريبات للعاملين والمساهمات المجتمعية للشركة.

وعقد نائب المحافظ، اجتماعاً بمسؤولي الشركة لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الشركة و منظومة العمل بمشروعات الدواجن لتطوير وتنمية العمل بالقطاع الداجني، مشيرا إلى أهمية زيادة نسبة المستهدف من الانتاج المحلي للدواجن وبيض المائدة وذلك يدعم توجه الدولة المصرية لتوفير السلع بأسعار مخفضة،ضمن خطة المحافظة لجذب المزيد من الإستثمارات ودعمها بالمحافظة التي تمتلك فرصاً استثمارية متميزة في مختلف المجالات الصناعية والتجارية

وشهدت الزيارة حضور كل من مستر جانج آى تساي رئيس مجلس إدارة الشركة جانج آي تساي، والمهندس هاني أحمد عبد الموجود مدير المشروعات المركزية للدواجن شرق النيل، والمهندس مصطفى مرسي مدير مصنع العلف بمشروعات الدواجن، ودعاء هلال مدير منطقة كوم أيوراضي الصناعية، وشريف ياسين نائب رئيس مركز ومدينة الواسطى، والمهندس محمد بشير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

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