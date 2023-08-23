جمال وعشماوي والجندي يفزون بمقعد السمسرة في انتخابات اتحاد الأوراق المالية

فاز كل من أسامة جمال العضو المنتدب للفروع بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، بعدد اصوات54 ومعتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية اون لاين 45 صوتا، ورانيا الجندي العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الاوراق المالية 36 صوتا بمقعد السمسرة في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية.

وترشح نحو 17 مرشحاً، هم: أيمن الصاوى، عن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، ومحمد عياد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات، وأحمد مروان، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما القابضة للاستثمارات، على مقعدى الشركات القابضة المالية.