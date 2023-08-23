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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

جمال وعشماوي والجندي يفزون بمقعد السمسرة في انتخابات اتحاد الأوراق المالية

اسامة جمال
اسامة جمال

فاز كل من أسامة جمال العضو المنتدب للفروع بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، بعدد اصوات54  ومعتز عشماوي العضو المنتدب لشركة عربية اون لاين 45 صوتا، ورانيا الجندي العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الاوراق المالية 36 صوتا بمقعد السمسرة في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية.

وترشح نحو 17 مرشحاً، هم: أيمن الصاوى، عن شركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، ومحمد عياد، العضو المنتدب لشركة برايم القابضة للاستثمارات، وأحمد مروان، رئيس مجلس إدارة شركة سيجما القابضة للاستثمارات، على مقعدى الشركات القابضة المالية.