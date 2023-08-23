د. عبدالسند يمامة: أخوض الانتخابات الرئاسية للمصريين وليس للوفديين فقط (شاهد)

كشف الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تفاصيل ترشحه للانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه سيخوض الانتخابات للمصريين وليس للوفديين فقط.



وقال "يمامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، إنه يستعد بشكل قوي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتابع أنه لديه برنامج يستعد لخوض الانتخابات به، ويعمل هذا البرنامج وفقًا لنقاط عدة منها الاهتمام بملف الاقتصاد والتعليم والنهضة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار يمامة إلى أن برنامجه الانتخابي يعمل على الملف الاقتصادي، إذ إنه يرى الأزمة الاقتصادية في مصر تجاوزت أن يكون هناك مشروع للإصلاح فيها، وإنما يريد أن يكون هناك مشروع للإنقاذ الاقتصادي لمصر، وكذلك الأمر يجب الاهتمام بملف التعليم، الذي يعد واحدًا من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها، فضلًا عن الاهتمام بملف النهضة في الدولة المصرية.

وحرص الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على قراءة الفاتحة على روح الزعيم سعد زغلول.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوفد وأعضاء الهيئة العليا، وعدد من نواب الوفد في مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وأعضاء بيت الأمة من جميع المحافظات لضريح الزعيم سعد زغلول بوسط البلد، وذلك لإحياء ذكرى رحيل زعماء الأمة المصرية سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين.

توافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد إلى ضريح سعد زغلول:

وتوافد عدد كبير من أعضاء حزب الوفد من مختلف المحافظات إلى الضريح لإحياء ذكرى الزعيم الراحل، مرددين هتافات منها: "عاش الوفد ضمير الأمة".

ويحتفل حزب الوفد اليوم بذكرى رحيل الزعماء خالدي الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويلقي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، في هذه المناسبة خطابًا سياسيًا مهمًا من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأي العام، كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسي تشهده البلاد، كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية في جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابي الذي سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.