تحطم مروحية تابعة للجيش اللبناني تُسفر عن سقوط شهيدين

سقطت طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية اللبنانية، في منطقة حمانا بالقرب من ثكنة بحمدون، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء.

ونقلت قناة الميادين اللبنانية عن مصدر عسكري، أن الحادث نجم عنه شهيدان للجيش اللبناني في تحطّم طائرة مروحية فوق منطقة حمانا شمالي شرقي بيروت.

قوات الدفاع المدني والإسعاف

وعلي الفور تحركت قوات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع السقوط للقيام بمهامها.

من ناحية أخرى، سلط تقرير وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الطيران المدني الدولي، الضوء على تدابير السلامة غير الكافية في مطار بيروت الدولي التي تتطلب إجراءات عاجلة لتحسينها.

وحسب صحيفة the national news، أشار التقرير إلى أوجه القصور في خدمات الملاحة الجوية التي يجب معالجتها "بشكل عاجل"، وتشمل هذه الخدمات مراقبة الحركة الجوية والاتصالات والملاحة والمراقبة والأرصاد الجوية.

وحسب التقرير فإن هذه المخاوف تم تحديدها بعد زيارة أجراها وفد من وكالة سلامة الطيران التابعة ومنظمة الطيران المدني الدولي، إلى مطار بيروت الدولي في يونيو الماضي.

وأفاد مصدر بأن الهدف من الزيارة كان تقديم إرشادات استعدادا لبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية (USOAP)، المقرر إجراؤه العام المقبل، في محاولة لتحديد نقاط الضعف المحتملة التي قد تحتاج إلى تصحيح.