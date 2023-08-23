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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مناقشة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اليوم بمقر بالشركة المصرية للمطارات، اجتماعًا، لمراجعة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي، وذلك في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية  لجميع الجهات التي  تتعامل مع المطارات من ركاب، عملاء، موردين ومقدمي الخدمات بالمطارات.

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 تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار 

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو قطاع المطابقة والسلامة من العاملين بالمطار موقف مطار الغردقة الدولي من سياسة نظام الإدارة المتكامل.

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 وتم مناقشة تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة، البيئة، السلامة والصحة المهنية،  هذا بالإضافة إلى شرح مخرجات النظام الحالي مع عرض المخاطر التى تم تحديدها لأنشطة المطار المختلفة وكيفية السيطرة عليها، كما تم عرض الفرص المتاحة وكيفية استغلالها.

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