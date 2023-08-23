مناقشة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي

عقد اليوم بمقر بالشركة المصرية للمطارات، اجتماعًا، لمراجعة نظام الإدارة المتكامل بمطار الغردقة الدولي، وذلك في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني بتطبيق أعلى معايير الجودة في إدارة المطارات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والتوافق البيئي ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية لجميع الجهات التي تتعامل مع المطارات من ركاب، عملاء، موردين ومقدمي الخدمات بالمطارات.

تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات وخلال الاجتماع استعرض مسؤولو قطاع المطابقة والسلامة من العاملين بالمطار موقف مطار الغردقة الدولي من سياسة نظام الإدارة المتكامل.

وتم مناقشة تطبيق أحدث نظم الإدارة بالمطار مع الأخذ في الاعتبار معايير الجودة، البيئة، السلامة والصحة المهنية، هذا بالإضافة إلى شرح مخرجات النظام الحالي مع عرض المخاطر التى تم تحديدها لأنشطة المطار المختلفة وكيفية السيطرة عليها، كما تم عرض الفرص المتاحة وكيفية استغلالها.