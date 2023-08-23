الإسماعيلي يتعادل مع الجيل السعودي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

حسم التعادل السلبي بين الإسماعيلي وفريق الجيل السعودي من دون أهداف خلال المباراة الودية التي جمعتهما خلال فترة الإعداد استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل ضم ..

كمال السيد .. حارس مرمى

في الدفاع .. إياد العسقلاني - محمد هاشم - محمد نصر.

في الوسط .. محمد بيومي - عماد حمدي - محمد حسن - عمر الساعي.

في الهجوم .. مروان حمدي - باسم مرسي - عبدالرحمن مجدي.

وشارك في الشوط الثاني كل من الثلاثي محمد عبدالسميع ،والشبراوي، ومحمد مخلوف.

على الجانب الآخر قررت إدارة الإسماعيلي تعيين إيهاب جلال، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحمزة الجمل الذي رحل بعد نهاية فترته مع برازيل مصر بنهاية الموسم الماضي.

إيهاب جلال تولى المهمة الثانية مع الإسماعيلي بعد قيادته الدراويش في مارس 2021 وكانت نهاية فترته الأولى في شهر سبتمبر، بعدما لعب مع الفريق 19 مباراة حقق الفوز في في 9 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات بينما خسر 7 مباريات.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الدوري وهو في المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 43 مباراة، إذْ حقق الفوز في 9 مباريات فقط وتعادل في 13 وخسر 12 مباراة.