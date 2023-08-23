دورة للمدرسة الصيفية الأولى في الفيزياء المتقدمة بعلوم المنصورة

تنظم كليه العلوم جامعة المنصورة بالتعاون مع الجمعية العربية للفيزياء (المدرسة الصيفية للفيزياء المتقدمة )وذلك خلال الفترة من السبت القادم حتى الخميس31 أغسطس 2023 بقاعه الاستاذ الدكتور احمد امين حمزة .

الدكتور أسامة العيان

وأوضح الدكتور أسامة العيان عميد الكلية بأنه التزاما بما أقرته القيادة السياسية في رؤيتها المستقبلية 2030 لوطننا الحبيب والتي تستهدف بأن يكون محور التعليم والبحث العلمي هو الملف الرئيس الذى سيحظى باهتمام بالغ ودعم غير محدود من كامل أجهزة الدولة. وفى هذا الاطار تسعى كلية العلوم جامعة المنصورة في تحقيق رسالتها و رؤيتها في أن تصبح من أهم المراكز البحثية و التعليمة ليس فقط على المستوى المحلى و لكن في إطار فضائها العربي والافريقي وذلك باعتماد خريطة طريق واضحة الاهداف .

بروتوكول تعاون

وأضاف عميد الكلية من هذا المنطلق تم اقتراح برتوكول تعاون بين كلية العلوم والجمعية العربية للفيزياء لاستضافة ورعاية المدرسة الصيفية الأولى في الفيزياء المتقدمة لطلاب مرحلة البكالوريوس و شباب الباحثين فى الفترة من 26/8/2023 إلى 31/8/2023 بإيمان عميق بأن كلية العلوم جامعة المنصورة هي المكان الامثل لاستضافة ورعاية الدورة الاولى للمدرسة الصيفية اعتمادا على دورها الريادي والرائد لها ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضاً على مستوى الشرق أوسطى فى تقديم مستوى تعليمي متقدم ونشاط بحثي متميز وخدمة مجتمعية فاعلة.

65 طالب

وأشار عميد الكلية إلى أن كلية العلوم جامعة المنصورة قررت استضافة ورعاية عدد 65 طالب ( من العرب – المصريين – وطلاب جامعة المنصورة ) لحضور المدرسة الصيفية بفاعلياتها و أنشتطها المختلفة من محاضرات تعليمية وسيمينارت بحثية وورش عمل علمية لإكساب الطلاب المهارات البحثية المتقدمة وتبادل الافكار والرؤى واثراء روح التعاون بينهم ، ولضمان حسن وكمال الاداء تم التنسيق ودعوة عدد من المحاضرين العرب والمصريين المشهود لهم بالكفاءة التعليمية والبحثية للمشاركة في كامل فاعليات المدرسة .

البحث العلمي

والجدير بالذكر بأن الجمعية العربية للفيزياء(Arab Physical Society) هي منظمة علمية غير ربحية تم تسجيلها رسمياً في فرنسا في يونيو 2021، على غرار الجمعية الأوروبية للفيزياء والجمعية الفيزيائية الأمريكية. ومن أهم اهدافها الرئيسية للجمعية العربية للفيزياء هو تعزيز البحث العلمي في مجال الفيزياء في الدول العربية ، كما تلعب الجمعية دوراً هاماً في تعزيز التواصل والتعاون بين العلماء المتميزين والطلبة العرب في جميع مجالات الفيزياء والتقنيات الحديثة ذات الصلة.