الزمالك لكرة اليد يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية علي حساب الحشد العراقي

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك علي نظيره الحشد العراقي بنتيجة 36/27، في إطار مباراة دور الثمانية في البطولة العربية لكرة اليد المؤهلة لبطولة كأس العالم للأندية (السوبر جلوب) والمقامة في دولة السعودية حاليا.

تقدم الفارس الابيض علي الحشد العراقي في الشوط الاول بنتيجة 18/13

يحصل الفريق علي راحة لمدة 24 ساعة ثم يستأنف مبارياته يوم الجمعة الموافق 25 اغسطس في إطار مباراة الدور قبل النهائي مع فريق مضر السعودي في البطولة العربية المؤهلة لبطولة كأس العالم للاندية وتقام المباراة الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يقود الفريق فنيا:

أحمد رمضان مديرا فنيا، إيهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب أحمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

الزمالك والبنك الأهلي في البطولة العربية

انطلقت البطولة العربية لكرة اليد التي تستضيفها السعودية في الفترة من 16 أغسطس حتى يوم 27 أغسطس الجاري، ويشارك من مصر في البطولة العربية لكرة اليد فريق نادي الزمالك ضمن المجموعة الثانية، وفريق البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى.

قائمة الزمالك في البطولة العربية للأندية لكرة اليد

وضمت قائمة الزمالك في البطولة العربية للأندية لكرة اليد 19 لاعبًا وهم:

أحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمود خليل “فلفل” وأحمد وليد وهشام السبكي ومؤمن زكي وإبراهيم العربي وهشام صلاح ومحمد ياسين ومحمد سمير "بوشا" وأحمد مؤمن صفا "دودو" ومازن رضا وعمر الوكيل "بكار" وشادي خليل وخالد وليد ومحمد علاء "لوكا" ومحمد البسيوني "مودي" وزياد حشاد وأحمد سامح.