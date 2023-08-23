انطلاق حفل الموسم الذهبي بالأهلي على ملعب التتش

بدأت منذ قليل حفل الموسم الذهبي، الذي تنظمه إدارة النادي بملعب التتش بالجزيرة، لتكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي والاحتفاء بهم، وذلك بحضور مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

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ويشارك في احتفالية اليوم اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية ‏والطبية، الذين أسهموا في التتويج بالبطولات مع النادي في مختلف الألعاب الجماعية والفردية ‏في الموسم الماضي.‏

وشهد الموسم الماضي إنجازات على كافة الأصعدة بالنادي سواء على المستويين المحلي أ‏و القاري، وتأهل فرق كرة القدم والسلة واليد للمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

في سياق مٌتصل، أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم جاء فيه «أنه تمت مخاطبة الاتحاد بتاريخ 15- 8- 2023، لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، ولائحة البطولة، والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها.

وطلب النادي في ذات الخطاب إخطاره بما إذا كانت هناك بطولات مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد، أو رابطة الأندية، وموعد ومكان إقامتها، إن وجدت، وكذا اللائحة الخاصة بها، لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيباته الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية.. لكن الأهلي لم يتلق ردًّا بهذا الخصوص حتى الآن». وجدد النادي في خطاب اليوم ضرورة موافاته وبشكل عاجل بالطلبات المشار إليها، خاصةً وأنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للأندية حتى تتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل