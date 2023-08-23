أثار الفنان والملحن عمرو مصطفى جدلا كبيرا حول مَن يستحق أن يحمل لقب "صوت مصر".

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى يؤجج الحرب من جديد بتصريح ناري| السر في صوت مصر

نشر عمرو مصطفى منشوراً أكد فيه أنه الأحق بلقب "صوت مصر" بسبب الأعمال الفنية التي قدّمها لوطنه ونالت إعجاب الجمهور، قائلا: "صوت مصر يساوي عدد ما قدّمه الفنان لمصر، زمان كانوا أصوات مصر أم كلثوم لأنها غنّت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت، عبد الحليم والفنانة شادية"، وذلك عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"

تابع عمرو مصطفي حديثه : "شيرين قدمت "ماشربتش من نيلها" الأكثر انتشاراً في هذه الحقبة وأغاني أخرى، آمال ماهر قدمت "طوبة فوق طوبة" و"يا مصريين" وأغاني أخرى.

تصريحات عمرو مصطفى

أنغام أيضاً قدمت أغاني لمصر جميلة، وأحمد جمال قدّم "تحيا مصر تحيا" من أشهر الأغاني الوطنية، وهنا يبقى رأي الشعب المصري إيه أكثر الأغاني أثرت فيه لمصر، ولو عايزين الحقيقة أنا صوت مصر ليه بقى، علّمونا في مدرستنا، ماشربتش من نيلها، وطوبة فوق طوبة، بشرة خير، بصوا شوفوا مصر عاملة إيه، علشان أنتِ أتحدى أي مستحيل، وكتير جداً لو عدّيت محتاج صفحات".

عمرو مصطفى

وانهي عمرو مصطفى منشوره معلقا: "كل الأغاني السابقة بعدد ما قدمه الفنان لوطنه صح ولا إيه يا بتوع المدارس ولا العمر يروح هدر علشان شوية أشخاص بيوزعوا الألقاب على مزاجهم".