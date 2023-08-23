روسيا تكشف كواليس حادث تحطم الطائرة الخاصة

لقي "يفغيني بريغوجين" مصرعه في تحطم الطائرة الخاصة التي كانت تقله من العاصمة موسكو إلى سان بطرسبورج، وذلك حسبما أفادت هيئة الطيران المدني الروسية، مساء اليوم الأربعاء، وقُتل معه 9 أشخاص آخرين.

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورج. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب، وجميعهم لقوا حتفهم".

يفغيني بريغوجين:

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن وقف تحرك قواته باتجاه موسكو، مؤكدًا أنها استدارت وتغادر الآن في الاتجاه المعاكس.

وجاء في رسالة صوتية نشرها بريغوجين على حساب خدمته الصحفية في تطبيق تيليجرام: "أرادوا حل شركة فاغنر العسكرية الخاصة. لقد تقدمنا خلال 24 ساعة، وبقي أقل من 200 كيلومتر إلى موسكو، خلال هذا الوقت، لم تنزف قطرة واحدة من دماء مقاتلينا".

وأضاف بريغوجين: "الآن حل الوقت الذي يمكن فيه للدماء أن تراق، لذلك، وإدراكًا منا للمسؤولية الكاملة عن حقيقة أن الدماء الروسية ستراق على أحد الجانبين، كتائبنا تستدير ونغادر في الاتجاه المعاكس للمعسكرات الميدانية وفقًا للخطة".

وفي وقت سابق، أعلنت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروس، عن قبول مؤسس مجموعة "فاغنر"، اقتراح ألكسندر لوكاشينكو وقف تحركات مسلحي المجموعة في روسيا، واتخاذ مزيد من الخطوات لتهدئة التوترات.