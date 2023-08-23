كيفية التقاط لقطة شاشة على جهاز Android

بالنسبة لمستخدمي Apple، فأنت تعرف ما الذي ستحصل عليه مع كل طراز جديد من iPhone. من ناحية أخرى، لدى مستخدمي Android الكثير من الماركات والموديلات التي يجب مراعاتها. لذلك، عندما تحصل على جهاز Android جديد، ليس من الواضح دائمًا كيفية التقاط لقطة الشاشة. بالنسبة لمعظم الأشخاص، يمكنك إما استخدام الأزرار الفعلية الموجودة على الهاتف، أو أن تطلب من مساعدك الافتراضي العملي أن يأخذ واحدًا نيابةً عنك. سواء كان لديك هاتف Samsung أو Google أو Motorola أو هاتف، فإليك كيفية التقاط لقطة شاشة على أي جهاز يعمل بنظام Android (تقريبًا).

كيفية التقاط لقطة شاشة باستخدام الأزرار المادية:

تحتوي معظم أجهزة Android على زر الطاقة ومفتاح مستوى الصوت — الهواتف والأجهزة اللوحية على حدٍ سواء. من أجل التقاط لقطة شاشة لمعظم هذه العناصر، اضغط على زر الطاقة وزر خفض الصوت في نفس الوقت. ستومض الشاشة وستظهر معاينة لقطة الشاشة في الزاوية اليمنى السفلية. ستنتقل الصورة مباشرة إلى مجلد لقطات الشاشة المخصص لك.



كيفية التقاط لقطة شاشة باستخدام الإيماءات:

على الرغم من أن هاتف Android الخاص بك قد لا يكون قيد التشغيل بشكل افتراضي، إلا أنه يمكنك استخدام إيماءات اليد لالتقاط لقطة شاشة على العديد من الأجهزة، على أجهزة سامسونج، قم بتشغيل Palm Swipe للالتقاط ثم قم بتمرير يدك عبر الشاشة لالتقاط لقطة الشاشة.

تتمتع هواتف Google Pixel (بدءًا من Pixel 4a 5G والأحدث) بإيماءة تسمى Quick Tap. يتيح لك هذا أداء مهام معينة بمجرد النقر المزدوج على الجزء الخلفي من الهاتف للعثور عليه، انتقل إلى الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى النظام وحدد الإيماءات، اضغط على "النقر السريع لبدء الإجراءات" وقم بتبديل المفتاح لتنشيط النقر السريع. تعمل هذه الميزة افتراضيًا على التقاط لقطات الشاشة، ولكن يمكنك تغييرها إلى عدد من الإجراءات الأخرى إذا كنت تريد ذلك.

كيفية التقاط لقطة شاشة باستخدام المساعد الافتراضي:

يمكن لـ Bixby من سامسونج ومساعد Google التقاط لقطات شاشة لك. فقط قل "Hey, Google" أو "Hi, Bixby" واطلب منهم التقاط لقطة شاشة. على أجهزة Google، ستحصل تلقائيًا على خيار مشاركة الصورة على أي تطبيق من اختيارك. بالنسبة لمستخدمي Bixby، يمكنك توجيه المساعد للمشاركة عبر تطبيق معين من خلال قول "Hi، Bixby. التقط لقطة شاشة وشاركها على Instagram، وما شابه.

كيفية التقاط لقطة شاشة قابلة للتمرير

لدى كل من Samsung وGoogle طرق مدمجة لالتقاط لقطة شاشة قابلة للتمرير. وهذا يعني أنك لم تعد مضطرًا إلى التقاط صور متعددة لصفحة ويب واحدة طويلة لمشاركتها مع أصدقائك. لالتقاط لقطة شاشة قابلة للتمرير، اضغط على زر الطاقة وزر خفض مستوى الصوت في نفس الوقت، ثم ستظهر معاينة للقطة الشاشة في أسفل اليسار.

على أجهزة جوجل، سيمنحك خيار "التقاط المزيد". على هواتف سامسونج، سيكون هناك سهم يشير إلى الأسفل. عند النقر فوق ذلك، ستحصل على معاينة للصفحة بأكملها حيث يمكنك ضبط الحواف لتضمين ما تريد.



مكافأة لمستخدمي سامسونج

يمكن لأجهزة Samsung المزودة بقلم S Pen التقاط لقطة شاشة باستخدام القلم مثل جهاز التحكم عن بُعد. أخرج قلم S Pen، واضغط مع الاستمرار على زره لمدة ثلاث ثوانٍ على الأقل وانتظر حتى تومض الشاشة، ومن هناك يمكنك تعديل صورتك، أو إضافة تعليقات توضيحية إليها بالقلم أو قصها حسب رغبتك.