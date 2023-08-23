كوريا الشمالية تدخل مرحلة إطلاق قمرها الصناعي الجديد

تدخل "كوريا الشمالية" مرحلة إطلاق قمرها الصناعي الجديد المُعلن عنه سابقًا، مع منتصف ليل الخميس 24 أغسطس بتوقيت بيونج يانج، وأخطرت الأخيرة خفر سواحل اليابان بفترة الإطلاق، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

تمتد عملية الإطلاق المذكورة (23 أغسطس في الساعة 18:00 بتوقيت موسكو) من تاريخها المذكور وحتى 31 أغسطس، وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته بوضع منظومات الدفاع الصاروخية في البلاد في حالة التأهب الكاملة.

أنظمة الدفاع الجوي "إيجيس"

وبذلك شرعت طوكيو بنشر منظومات "باتريوت" الأرضية في مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وتمت مشاهدتها في جزر مياكو وإيشيغاكي وبالإضافة إلى ذلك انتقلت السفن المجهزة بأنظمة الدفاع الجوي "إيجيس" وكذلك المزوّدة بصواريخ اعتراضية من طرازSM-3، إلى المناوبة قبالة سواحل اليابان.

من جهتها، قررت السلطات في أوكيناوا البدء في مراقبة الوضع على مدار الساعة خلال عملية الإطلاق القادمة.

ويوم الجمعة الفائت، عقد قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قمة ثلاثية في منتجع "كامب ديفيد" الرئاسي بولاية "ماريلاند" الأمريكية واتفقوا على التعاون الوثيق لتعزيز الدفاع الصاروخي ضد كوريا الشمالية.

وكانت بيونغ يانغ قد قامت بمحاولة سابقة لإطلاق قمر صناعي يوم 31 مايو الماضي وسقط صاروخ "شوليما -1" مع أول قمر استطلاع عسكري كوري شمالي "موليغون -1" في البحر الأصفر بسبب مشاكل في تشغيل محرك المرحلة الثانية وعدم استقرار الوقود.