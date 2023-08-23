حملات مرورية مفاجئه بشرم الشيخ لقياس مدى إلتزام التاكسي بالدفع الإلكتروني

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء اجتماعا لتطوير منظومه التاكسي بالمدينه ،وذلك صباح اليوم بمكتبة بمدينةشرم الشيخ، وبحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظه والعقيد احمد صلاح مدير اداره المرور،والنائب جيفارا الجافى عضو مجلس الشيوخ.

واسفر اللقاء عن عدد من القرارات منها، عمل لجنه دائمه من قبل اداره المرور ولجنه الاشراف على المواقف تقوم بحملات مروريه للتأكد ومتابعه استخدام المنظومه وإلتزام السائقين بتشغيل جهاز الدفع الإلكترونى POS .

فى بدايه كل رحله ،وفي حالة عدم الالتزام بتشغيل جهاز المدفوعات يتم سحب الرخصه للمره الاولى واذا تكرر الامر يتم ايقاف تشغيل التاكسي وفي المره الثالثه يتم سحب الترخيص نهائيا كما سيتم التاكد من وجود الهويه البصريه للتاكسي والتزام السائقين بالزي المحدد لهم.

كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة بالتنسيق مع إدارة المرور ولجنة المواقف تحت اشراف السكرتير العام لعمل اليه لوضع منفذ داخل حرم مطار شرم الشيخ الدولى محدد به لافته تعريفة الركوب من وإلى كافة المناطق السياحية الهامة بالمدينة.

ويتم عمل حملات مروريه مفاجئه بمختلف المواقع بشرم الشيخ على سيارات الاجره واستبيان لاراء الراكب سواء من المواطنين او الاجانب من داخل التاكسى عن سعر الاجره ومعامله السائق.

هذا ويهيب المحافظ بسائقى التاكسي الإلتزام بالضوابط من اجل نشر الوجه الحضاري لمدينه شرم الشيخ امام كافه الزائرين حيث يعد التاكسي هو المحطه الاولى والاخيره في اي زياره للسائح الأجنبي ،كما يعد من اهم عوامل تنشيط السياحه بالمدينه.