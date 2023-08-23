روسيا وإيران تعتزمان توسيع تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب

أكد قائد القوات البرية بالجيش الإيراني، "العميد كيومرث حيدري"، في ختام زيارته إلى موسكو، أن التعاون الإيراني الروسي في مجال مكافحة الإرهاب سيتوسع، حسبما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي ختام زيارته لروسيا والتي استمرت 3 أيام، قال العميد حيدري أن "إيران وروسيا عازمتان على تعميق وتوسيع تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب". مؤكدا أن " الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، وإيران وروسيا مستعدتان لوضع هذه التجارب القيمة في متناول يد باقي دول العالم".

مكافحة الإرهاب

وشدد العميد حيدري على أن "إيران قد أثبتت جديتها في مكافحة الإرهاب، وليس فقط ستستمر في تعاملها مع روسيا في هذا المجال، بل هذا التعاون سيتعمق يوما بعد يوم".

كما أشار قائد القوات البرية إلى الاتفاقيات الجيدة التي تم التوصل إليها في محادثاته مع القائد العام للقوات البرية الروسية الجنرال أوليغ ساليوكوف.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن الجانبين الروسي والإيراني أجريا محادثات في مقر القيادة العليا للقوات البرية الروسية، حيث تم بحث مسائل التعاون والتفاعل العسكري وسبل تنفيذ مشاريع تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في البلدين.