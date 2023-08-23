توسع محادثات Messenger المشفرة لتشمل المزيد من المستخدمين قبل الإطلاق الكامل

أعلنت شركة Meta عن توسيع ميزة التشفير في تطبيق Messenger بشكل كبير، حيث ستطرحها على "ملايين الدردشات الإضافية" بدءًا من اليوم، حسبما أعلنت الشركة. سيكون معيار التشفير الشامل (E2EE)، الذي وصل لأول مرة قبل عام، متاحًا كمعيار قياسي لجميع المستخدمين بحلول نهاية عام 2023. ووصفت ميتا أيضًا كيفية إجراء هذا التحول، واصفة إياه بأنه “معقد وصعب بشكل لا يصدق”. لغز هندسي."

يحافظ النظام على المحادثات آمنة من التنصت والاعتراض باستخدام تشفير المفتاح العام، مما يعني أنه لا يمكن لأحد، حتى جهات إنفاذ القانون، الوصول إلى المحادثات. وفي الوقت نفسه، سيتم أيضًا تشفير سجل رسائلك. ركز Meta أولاً على WhatsApp، الذي يقدم الآن E2EE الكامل، لكن Messenger سيكون لديه نفس المستوى من الحماية بحلول نهاية العام.



لكن الوصول إلى هناك لم يكن سهلاً على ما يبدو. وكتبت الشركة: "سرعان ما أصبح واضحًا أن نقل خدماتنا إلى E2EE سيكون لغزًا هندسيًا معقدًا وصعبًا بشكل لا يصدق". "لم نكن نحتاج فقط إلى الانتقال إلى بنية خادم جديدة، بل نحتاج أيضًا إلى إعادة كتابة قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بنا للعمل على أجهزة مختلفة متعددة، بدلاً من الخادم فقط."

نقلاً عن مثال لمعاينة غنية من YouTube، قالت Meta إن خوادمها تسحب حاليًا بيانات URL ثم تعرض معاينة الفيديو في دردشة Messenger. ومع ذلك، مع E2EE، يقوم التطبيق نفسه بزيارة عنوان URL المشترك، وسحب الصورة والمعلومات النصية ذات الصلة، ثم إرسالها. يؤدي ذلك إلى إبطاء العملية بلمسة واحدة، ولكنه يعني أن المستخدمين ما زالوا يحصلون على مجموعة كاملة من الميزات ولكن مع خصوصية التشفير.

وقالت Meta إنها تختبر أيضًا الاسترداد على الجهاز للمحادثات المشفرة، مما يتطلب من المستخدمين إعداد رمز PIN أو إنشاء رمز. كما أنه يجرب أيضًا خيارًا لحفظ الدردشات على خدمات التخزين السحابية مثل iCloud. وفي الوقت نفسه، ستقوم Meta بإكمال E2EE trifecta من خلال تمكينها أيضًا للرسائل المباشرة على Instagram بحلول نهاية عام 2023.

سيؤدي ذلك إلى وصول الشركة بشكل فعال إلى خدمات مثل Signal، مما يجعل التشفير الشامل بالكامل في الاتجاه السائد. وقد يثير ذلك أيضًا غضب دول مثل إسبانيا، التي دعت إلى حظر التشفير داخل الاتحاد الأوروبي، ظاهريًا كوسيلة لوقف انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM) والأنشطة الإجرامية الأخرى.