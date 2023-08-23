الموسم الثاني من Diablo IV يصل في 17 أكتوبر

أصدرت Blizzard Entertainment المقطع الدعائي للموسم الثاني من Diablo IV مع الإعلان عن وصوله في 17 أكتوبر. وفقًا لموقع IGN، فإن Rod Fergusson، الذي يشرف على تطوير الامتياز، سيحصل اللاعبون على قوى مصاصي الدماء وسيواجهون سيد مصاصي الدماء في سلسلة المهام الجديدة خلال ليلة افتتاح Gamescom 2023. الموسم الثاني من لعبة لعب الأدوار عبر الإنترنت هو يُطلق عليه "موسم الدم" لأنه نعم، فهو يضم مصاصي دماء.

جيما تشان، الممثلة والمنتجة التي لعبت دور البطولة في فيلمي Eternals وCrazy Rich Asians، تؤدي صوت رفيق صياد مصاصي الدماء Erys، الذي يقود المعركة ضد التهديد الجديد في عالم اللعبة. سيتضمن الموسم الجديد أيضًا خمسة زعماء جدد وعائدين في نهاية اللعبة، بالإضافة إلى تحديثات للمكافآت الشهيرة وتخزين الأحجار الكريمة والمخبأة، مما يجعل الأحجار الكريمة لا تشغل مساحة بعد الآن، بالإضافة إلى تأثيرات المقاومة والحالة.



تضمنت قصة Diablo IV الرئيسية التي صدرت في وقت سابق من هذا العام قصة تدور أحداثها بعد عقود من نهاية Diablo III: Reaper of Souls. إنه يضع اللاعب في مكانة المتجول الذي، بسبب ظروف معينة، يجب عليه الآن ملاحقة ليليث. هذه هي ابنة ميفيستو، التي ظهرت بشكل بارز في Diablo II باعتبارها واحدة من الشرور الرئيسية التي يجب على اللاعب هزيمتها. أصبحت لعبة Diablo IV هي اللعبة الأكثر مبيعًا في شهر يونيو عندما تم إصدارها، وقال فيرجسون إن اللعبة، مع استمرار الموسم الأول، تضم 12 مليون لاعب.

سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان الموسم الثاني سيضيف المزيد من اللاعبين إلى هذا العدد. في الوقت الحالي، يمكن للمعجبين مشاهدة المقطع الدعائي له أدناه: