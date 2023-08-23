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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خالد فوده يترأس اجتماع ملف دمج أبناء سيناء في المجتمع المدني

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، بحضور كافة القيادات التنفيذية وبعض رؤساء المدن ومديري المديريات المعنيين بملف دمج أبناء سيناء وذلك للوقوف علي آخر التطورات الخاصة بالمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها وما تم تحقيقه من إنجاز في كافة القطاعات والعمل علي تذليل أي عقبات تعيق تحقيق التنمية الشاملة وخاصة في التجمعات البدوية.

وشدد فوده خلال اللقاء علي ضرورة اكتشاف المواهب وإبراز النماذج الناجحة في المجتمع لتكون قدوة لغيرها وتوعية المواطنين بالإنجازات التي تمت وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها من مقدرات الوطن ولا يجب العبث بها.

وشدد ايضا علي ضرورة عمل زيارات ميدانية لطلبة الجامعات والمدارس للمشروعات القومية علي ارض المحافظة بداية العام الدراسي القادم.

وفي نهاية اللقاء وجه المحافظ بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تمس المواطن بشكل مباشر ووضعها ذات أولوية في التنفيذ..