محافظ جنوب سيناء يتابع الموقف المالي للمشروعات خلال اجتماعه بالمجموعة المالية

في اطار المتابعة المستمرة الدورية للمشروعات الجارية علي أرض محافظة جنوب سيناء، بغرض الوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المشتركة .

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماع المجموعة الاقتصادية التي تضم كافة الإدارات المالية والمختصة، وبحضور القيادات التنفيذية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع المشروعات الجديدة بخطة العام المالي 2023 / 2024 بجميع المدن بكافة قطاعاتها، كما تابع المحافظ الموقف المالي للمشروعات، وموقف المستحقات الخاصة بالشركات المنفذة للمشروعات، وكذا موقف الإيرادات ومستحقات الدولة بمختلف أنواعها وسبل تعظيم تلك الموارد.

