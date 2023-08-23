صحة سوهاج تنظم فاعليات برنامج التثقيف الدوائي لأطباء الأسنان

نظمت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، فاعليات برنامج التثقيف الدوائى لأطباء الأسنان بمركز التدريب الإقليمى بسوهاج، بحضور الدكتور ايمن عبد الجليل نقيب اطباء الاسنان، وتحت اشراف كل من الدكتور الحسينى الجارحى مدير ادارة التدريب، والدكتور باهر نعيم مدير الادارة العامة لطب الاسنان بمديرية الصحة بسوهاج.

يأتي ذلك فى إطار مجهودات وزارة الصحة فى مجال التدريب و التعليم الطبى المستمر، و بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ودعم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتحت رعاية الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وافتتحت فاعليات البرنامج بمحاضرة بعنوان" Basic pharmacology & Drug prescription in Dentistry"، للدكتورة رباب عبد اللة محمد مدرب الزماله المصرية للصيدلة الاكلينيكية، ومشرف البورد المصري للصيدلة الإكلينيكية بسوهاج، ويستهدف البرنامج أكثر من مائة وعشرون طبيب أسنان ويهدف البرنامج، الذى تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام إلى توعية أطباء الأسنان بكيفية وصف واختيار الأدوية وتحديد جرعات المخدر الموضعى الخاصة بالاجراءات الجراحية فى عيادات الأسنان و ايضا الأثار الجانبية والتفاعلات الدوائية المختلفة و(Anaphylactic chock )، والتعامل معها فى عيادة الأسنان .