تم تأجيل الوصول المبكر لـ "Hyper Light Breaker" إلى أوائل عام 2024

"لدينا الكثير من الأفكار الجامحة التي نريد وضعها في اللعبة."

لقطة تسويقية من اللعبة القادمة

تم تأجيل Hyper Light Breaker، لعبة الحركة المارقة التي كان من المقرر سابقًا أن تدخل إلى Steam Early Access هذا الخريف، للمرة الثانية. تمت الآن إعادة جدولة نافذة الإطلاق للخليفة الروحي للعبة Hyper Light Drifter لعام 2016 لتكون في أوائل عام 2024.

قال Alx Preston، المؤسس والمدير الإبداعي لمطور Heart Machine، في مقطع فيديو يعلن فيه عن التأخير: "لذلك نحتاج إلى مزيد من الوقت في Hyper Light Breaker قبل أن نبدأ في الوصول المبكر". "وهذا يعني أننا سنؤجل موعدنا إلى أوائل العام المقبل في عام 2024." وقال إن الوقت الإضافي "سيسمح لنا بجلب اللعبة إلى أقصى إمكاناتها". شكر بريستون المعجبين على صبرهم ودعمهم، واعدًا "بمغامرة جديدة ترقى إلى مستوى ما يتوقعه المعجبون من عنوان Heart Machine".



يقوم Hyper Light Breaker بتحويل أسلوب اللعب من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد مع إضافة ما يصل إلى ثلاثة لاعبين للعب التعاوني. في حين تم تكريم العناصر الأصلية لعام 2016 من ألعاب Zelda الكلاسيكية من أعلى إلى أسفل، فإن إصدار العالم المفتوح القادم يشتمل على بعض أساسيات Breath of the Wild. يتضمن ذلك استكشاف المناطق الريفية المفتوحة المليئة بالآثار أثناء التحليق في الهواء بطائرة شراعية وركوب الأمواج أسفل التلال. ومع ذلك، يستخدم Hyper Light Breaker بيئات تم إنشاؤها من الناحية الإجرائية، والتي من المفترض أن تساعد في إمكانية إعادة اللعب. ويبدو أن أسلوب القتال فيها يختلف عن ألعاب Zelda الحديثة التي تنتجها نينتندو. يمنحك المقطع الأول للعبة نظرة خاطفة أقرب.

وقال بريستون: "لدينا الكثير من الأفكار الجامحة التي نرغب في تطبيقها في اللعبة، وهو أمر مثير ومثير نظرًا لأن الشكل والتقنية التي أنشأناها تتيح الكثير من الإمكانيات". "ستمنحنا هذه الدفعة القصيرة أفضل فرصة لخطوة أولى أقوى نحو التطوير المفتوح في الوصول المبكر في العام المقبل."