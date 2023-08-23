فرضية ريمان.. مسألة بمليون دولار

فرضية ريمان واحدة من أصعب المسائل التي لم يتم حلها منذ عام 1859، وأخيرا قرر معهد كلاي للرياضيات في كامبريدج، ماساتشوستس، عرض جائزة قدرها مليون دولار، لمن يتمكن من حل المسألة التي حيرت علماء الرياضيات لأكثر من قرن.

اقترح عالم الرياضيات الألماني برنارد ريمان، مسئلة فرضية ريمان، التي تعتمد على دالة زيتا لريمان، المنسوبة إلى برنارد ريمان، وتنص على أن "الجزء الحقيقي من كل صفر غير بديهي في دالة زيتا لريمان هو 1/2".

الإجابة عن فرضية ريمان هي ببساطة "نعم" أو "لا" إلا أن هناك العديد من الطرق الافتراضية للوصول إلى الحل، وجميعها صعبة للغاية.

وفي حالة كانت الإجابة " نعم " يكون لذلك آثار كبيرة على نظرية الأعداد والتشفير ودراسة الأعداد الأولية، كما أن هناك الكثير من الأدلة الجيدة التي تدفع علماء الرياضيات للاعتقاد بأن فرضية ريمان صحيحة، غير أنها لا تزال بحاجة إلى إثبات.

وبالنسبة لأهمية فرضية ريمان، إذا كانت صحيحة، سوف توفر رؤى رائدة حول طريقة عمل الأعداد الأولية، وأشار عالم الرياضيات مات باركر عام 2010 إلى أن الخبراء "مهووسون بالأعداد الأولية لأنها أساس جميع الأعداد الأخرى".

وتشبه الأعداد الأولية في الرياضيات الذرات في الكيمياء، والطوب في صناعة البناء، مردفاً أنه "يتم بناء كل شيء من هذه الوحدات الأساسية، ويمكنك التحقق من سلامة شيء ما من خلال إلقاء نظرة فاحصة على الوحدات التي تم تصنيعه منها".

وقال عالم الرياضيات الجنوب إفريقي، بيتر سارناك، إنه "إذا لم تكن (فرضية ريمان) صحيحة، فإن العالم سيكون مكاناً مختلفاً تماماً بطريقة ما، وسيكون الأمر أكثر إثارة للاهتمام إذا كانت خاطئة، لكنها ستكون كارثة لأن بنينا الكثير حول افتراض حقيقتها".