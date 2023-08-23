اتهام أمازون وميتا بالسماح للبائعين بإدراج منتجات تم سحبها

يتلقى تجار التجزئة عبر الإنترنت أسئلة حول أساليبهم تجاه المنتجات التي يتم سحبها. أرسلت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب رسائل إلى Amazon وEbay وMeta وWalmart وغيرها من بوابات التسوق عبر الإنترنت تسألهم عن جهودهم لإحباط مبيعات السلع المستردة والمحظورة على منصاتهم. إنهم قلقون بشكل خاص من أن شركة Meta فشلت في إيقاف مبيعات Facebook Marketplace لاثنين من منتجات الأطفال التي تم سحبها، وهما Fisher-Price Rock 'n Play Sleeper و Boppy Newborn Lounger.

استدعت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) لعبة Rock 'n Play في عام 2019، وNewborn Lounger في عام 2021. ومع ذلك، تقول إن معدل طلبات الإزالة (بمتوسط 1000 شهريًا) لم يتباطأ، وأن هناك لم يتم اتخاذ أي "إجراءات استباقية" لمنع المبيعات. تم ربط لعبة Rock 'n Play بحوالي 100 حالة وفاة للأطفال. ويشعر أعضاء الكونجرس، بما في ذلك رئيسة اللجنة كاثي ماكموريس رودجرز، بالقلق من أن الأسواق عبر الإنترنت قد تعرض الأطفال وجميع المستخدمين للخطر من خلال عدم القيام إلا بالقليل لوقف هذه المبيعات.



يطلب ممثلو مجلس النواب من جميع الشركات تقديم تفاصيل عن جهودهم الحالية لمنع مبيعات المنتجات المسترجعة، بما في ذلك وجود موظفين متخصصين. ويريد السياسيون أيضًا معرفة ما ستفعله الشركات في المستقبل وما إذا كان هناك أي عدم يقين قانوني حول كيفية معالجة المشكلات. تسأل الرسائل ما إذا كانت الشركات مستعدة للعمل مع اللجنة لإيجاد حل للمشكلة. وقد طُلب من الشركات الرد في موعد أقصاه 31 أغسطس.

في بيان لموقع Engadget، قال متحدث باسم Meta إن مبيعات السلع المستردة ليست فريدة من نوعها بالنسبة لـ Facebook Marketplace. يقول الممثل إن Meta تأخذ المشكلة "على محمل الجد" وتسحب القوائم التي تنتهك قواعدها. يقول موقع Ebay لموقع Engadget إنه يأخذ عمليات الاسترجاع "على محمل الجد" ويستخدم مزيجًا من الذكاء الاصطناعي والمحققين لاكتشاف القوائم التي يحتمل أن تكون غير آمنة. وأعرب عن أمله في العمل مع لجنة مجلس النواب بشأن هذه القضايا.

وتأتي هذه الاستفسارات في الوقت الذي تواجه فيه أمازون دعوى قضائية محتملة لمكافحة الاحتكار بشأن ممارسات المبيعات الخاصة بها، ووسط جهود أكبر للتدقيق في سلوك عمالقة التكنولوجيا. قامت Meta أيضًا بتقليص بعض ميزات التسوق الخاصة بها، بما في ذلك إغلاق التسوق المباشر على Facebook وInstagram. تعد عمليات الإغلاق هذه بمثابة جهود لخفض التكاليف، ولكنها تترك أيضًا المبادرات التجارية المتبقية للشركة في وضع أكثر هشاشة.