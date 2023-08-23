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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

غنية بفيتامين ب.. طريقة عمل كرات جوز الهند باللوز

كرات جوز الهند باللوز
كرات جوز الهند باللوز

يُفضل البعض إضافة جوز الهند على الحلوى، حيث يتميز بنكهه شهيه ومختلفة، كما تحتوي على الألياف الغذائية وكل من فيتامين ب6 والحديد والمغنيسيوم والزنك والنحاس والمنجنيز والسيلينيوم، الهام لصحة جسمك، لذا نقدم لك طريقة عمل كرات جوز الهند باللوز اللذيذة.

 

كرات جوز الهند باللوز

طريقة عمل كرات جوز الهند باللوز

المقادير

- جوز الهند : كوب

- حليب مكثف محلى : 90 غم

- لوز : 10 حبات

- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة (للتغليف)

 

طريقة التحضير

ضعي جوز الهند، والحليب المكثف المحلى في وعاء، واخلطي المكونات جيداً حتى تتماسك، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لحوالي 20 دقيقة.

اصنعي كرات متوسطة ومتساوية الحجم من الخليط.

ضعي حبة من اللوز داخل كل كرة.

غمسي الكرات في جوز الهند حتى تتغطى بالكامل.

أعيدي كرات جوز الهند إلى الثلاجة لتبرد وتتماسك، ثم ضعيها في طبق التقديم وقدميها باردة.

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