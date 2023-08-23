“أنت أقوى من المخدرات” بالأقصر تزور مركز شباب الرضوانية لتوعية النشء

استقبل مركز شباب الرضوانية التابع لإدارة شباب البياضية بالأقصر الحملة التوعوية، "انت أقوى من المخدرات" والتي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبالتنسيق مع الوحدة العامة لرعاية الطفل بمحافظة الأقصر.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، وصلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

قدم مسؤلو الحملةأساليب توعية الموظفين وأعضاء مركز الشباب، بأهداف الحملة والمتمثلة في دعوة المتعاطي لأي نوع من أنواع المخدرات لأخذ قرار التعافي منها، وذلك عن طريق التواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عبر الخط الساخن 16023.

وأوضح ممثلو الحملة أن الراغب في التعافي بعد تواصله مع الصندوق عبر الخط الساخن تقدَّم له الخدمة العلاجية بالمجان، وفي سرية تامة، ودون أي عقوبات جنائية.

جاء ذلك بحضور نجوى إبراهيم مسئول الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر و اعضاء فريق الحملة، وذلك تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والاستاذ محمد حمدان مدير ادارة شباب البياضية وفرق عمل مركز شباب الرضوانية