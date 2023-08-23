طريقة عمل تشيز كيك الرافيلو اللذيذ

تشيز كيك الرافيلو من أشهي وصفات التشيز كيك مميزة بطعمها الرائع والطيب، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بشوكولاتة الرافيلو البيضاء الطيبة.

تشيز كيك الرافيلو

مقادير تشيز كيك الرافيلو

- للحشو :

جبن كريمي : 500 غراماً

جبنة الماسكاربوني : 500 غراماً

نشاء الذرة : 3 ملاعق كبيرة

سكر : كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

نكهة اللوز : ملعقة صغيرة

البيض : 5 حبات (مقسم)

حليب جوز الهند : 400 غراماً

- لتحضير المرينج :

بياض البيض : 2 حبة (بدرجة حرارة الغرفة)

سكر : 100 غراماً

جوز الهند : 60 غراماً (مجفف)

- للتزيين :

الشوكولاتة البيضاء : 30 غراماً (مذابة)

الشوكولاتة : 8 قطع (شوكولاتة رافيلو)

- بسكويت : 200 غم (محشي كريمة / مطحون)

- لوز : 5 ملاعق كبيرة (مطحون)

- جوز الهند : 6 ملاعق كبيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

تشيز كيك الرافيلو

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء متوسط الحجم، اخلطي مسحوق البسكويت مع اللوز المطحون، ثم أضيفي الزبدة المذابة وجوز الهند المجفف.

انقلي الخليط إلى صينية مقاس 21 سم / 8 بوصة أو 9 بوصة، وقومي بالضغط عليه جيداً ليصبح متساوٍ، واتركيه جانباً.

في محضر الطعام، امزجي الجبن الكريمي مع السكر ونشاء الذرة والفانيليا ونكهة اللوز والماسكاربوني حتى تمتزج جيداً.

أضيفي صفار البيض واحداً تلو الآخر مع السماح بدمج البيض في حشوة الجبن بعد كل إضافة.

أضيفي حليب جوز الهند وامزجي جيداً.

اسكبي حشوة الجبن فوق قاعدة البسكويت المحضرة مسبقاً.

ضعيها في الفرن واخبزيها لمدة 15 دقيقة، ثم اخفضي درجة الحرارة إلى 120 درجة مئوية واخبزيها لمدة ساعة.

لتحضير المرينغ: اخفقي بياض البيض بالخلاط الكهربائي على سرعة عالية، وإبدأي بإضافة السكر بمقدار ملعقة واحدة في كل مرة أثناء تشغيل المحرك طوال الوقت.

يستمر الخفق حتى يصبح المرينج سميكاً ولامعاً.

أضيفي جوز الهند بملعقة، وحاولي ألا تفرطي في تقليب المرينج أثناء وضع جوز الهند حتى لا ينكمش.

بعد مرور نصف المدة، أخرجي الكعكة من الفرن، واسكبي المرينغ فوقها، ثم أدخليها 30 دقيقة أخرى مع خفض الحرارة إلى 90 درجة مئوية.

أخرجيها بعد ساعة من الفرن واتركيها تبرد على الرف السلكي لمدة ساعة.

ذوبي الشوكولاتة البيضاء وضعيها على وجه المرينج، ثم زيني بشوكولاتة رافيلو بوضعها مباشرة على الشوكولاتة البيضاء.