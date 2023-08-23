عاجل .. أحمد زيزو أفضل جناح أيمن في الموسم في استفتاء الرابطة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حسابها الرسمى مساء يوم الأربعاء ،عن اختبارها أحمد سيد زيزو جناح الزمالك أفضل جناح أيمن خلال الموسم المنقضي .

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نشر حساب رابطة الأندية المصرية المحترفة عبر حسابها الرسمى فيس بوك عن الكشف عن المتوج بأفضل جناج أيمن ،باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة أحمد سيد زيزو هو أفضل جناح أيمن لـ موسم 2022/23.

ظهر أحمد سيد زيزو بمستوي مميز خلال الموسم المنقضي بشكل مميز ولائق وقاد الزمالك العديد من الفوز خلال المباريات وقدم العديد من صناعه الأهداف خلال الموسم .

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدفين في مباراة الاتحاد المنسيري في الجولة الأولى في اللقاء الذي انتهي برباعية بيضاء بجانب سجل الهدف الأول للزمالك في مباراة النصر التي انتهت بالتعادل الإيجابي لكل فريق.

وفي سياق مٌتصل حصل لاعبو الزمالك على راحة كبيرة منحها أوسوريو بعد توديع البطولة العربية، ومن المقرر ان يعود فريق الزمالك أول شهر سبتمبر القادم لتجهيز للموسم الجديد.

توجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل الوزارة -مدير المديرية للقيام بعملية تسليم وتسلم شؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية، وذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شؤون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم كل من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، السيد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، السيد أيمن عبدالمنعم أبوسريع مدير النشاط الرياضي إدارة النادي.