وكيل صحة أسيوط ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدان منافذ تقديم الخدمة

استقبل الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، ووفد مرافق له، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية، وذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بمتابعة المنافذ الصحية والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمواطنين.

تضمن اللقاء استعراض الوضع الصحي في محافظة أسيوط ومناقشة خطة العمل وتقارير المرور الإشرافية على المستشفيات، وعُرضت الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة إلى بحث أية معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها لتحسين جودة الخدمات الطبية في المحافظة.

أكد الدكتور أحمد سعفان على أهمية التركيز على تطوير العنصر البشري وتكثيف البرامج التدريبية والتعليم الطبي المستمر لتحسين كفاءة العاملين في القطاع الصحي وتطبيق الأساليب الحديثة والمعايير الدولية لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى في أسيوط.

قام رئيس قطاع الطب العلاجي ووفد الوزارة المرافق بجولات تفقدية لعدد من المستشفيات، مثل مستشفى الصدر والرمد والإيمان وأسيوط العام وحميات أسيوط والقمسيون الطبي العام، للتأكد من انتظام سير العمل في جميع الأقسام.

تابع دكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، خدمات تحويل حالات الرعاية المركزة والحضانات وحالات الحروق والغسيل الكلوي الطارئة، بالإضافة إلى توفير أكياس الدم ومشتقاته وتحويل الحالات المرضية وتنسيق العمل بين المستشفيات.

في سياق متصل، تفقد مدير عام الكلية بوزارة الصحة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات أسيوط للتأكد من توافر المستلزمات اللازمة واطلع على رضا المرضى عن الخدمة الطبية.

فيما قام مدير عام الأمراض الصدرية بوزارة الصحة بتفقد مستشفى صدر أسيوط وأعمال التطوير التي تجري فيه، وجاب العديد من المستشفيات للتأكد من سير الخدمات بأقسام الصدر.

كما جابت فرق قطاع الطب العلاجي المختصة مستشفيات أسيوط لتفقد التطوير والإنشاءات وقياس رضى المرضى عن الخدمة المقدمة وتوافر المستلزمات والتدريب الجيد للفرق الطبية.

وفيما يتعلق بمخازن الأدوية، تفقد مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة توافر وجودة المستلزمات والأدوية وأكد على أهمية توفير الأصناف والمستلزمات الطبية والمخزون الاستراتيجي.

تم عقد اجتماع ضم جميع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الفنية بحضور رؤساء الإدارات المركزية ووكيل وزارة الصحة بأسيوط، وتم خلاله عرض الملاحظات وفتح نقاش حولها.

أشاد رئيس القطاع بالخدمات المقدمة للمرضى في المستشفيات، وشدد على أهمية دعمها بالمستلزمات اللازمة وصيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة

"وكيل صحة أسيوط" ورئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة يتفقدا منافذ تقديم الخدمة