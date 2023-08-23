استمرار فاعليات الدورة التدريبية عن إصابات الملاعب والإسعافات الأولية بالمنيا

لليوم الثاني على التوالي قامت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بمواصلة تنفيذ دورة عن الإسعافات الأولية وإصابات الملاعب المقامة من أمس الثلاثاء ٢٢ وحتى الخميس ٢٤ أغسطس.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وتوجه الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، في تأهيل وإعداد الكوادر الشبابية، في مواجهة المواقف والأزمات، والمشاركة في إعداد جيل قادر على خدمة المجتمع، وذلك ضمن مبادرة صيف شبابنا، وقد حاضر اليوم الدكتور مصطفى كامل، أخصائي العلاج الطبيعي وعلوم الصحة الرياضية.

ودارت محاور الدورة التدريبية اليوم عن كيفية التعامل مع الإصابات داخل الملعب، أو الصالات الرياضية، أو في المنزل، مثل الشد العضلي والتمزقات العضلية، وخلع الكتف، والكوع، وكيفية التدليك وأنواعه والكسور، حيث شارك في الدورة ١٠٠ شاب وفتاة من طلاب الجامعة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وتحت إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى، وكيل المديرية للرياضة، ومعاوني المديرية دكتور شريف رمضان، ودكتور محمد حمدي، ومشرفي إدارة البرلمان والتعليم المدني، أحمد طه علي، مدير إدارة البرلمان، وأشرف محمد، مسئول الربط الإلكتروني بالإدارة.