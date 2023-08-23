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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أضيفي نكهة حارة للسفرة وحضري سلطة الزيتون المخلل

سلطة مخلل الزيتون
سلطة مخلل الزيتون

طبق المخلل من الأطباق التي لا تخلو منها أي سفرة؛ فهي تعطي نكهه حارة تساعد على تناول الطعام والاستمتاع بمذاقه، ومخلل الزيتون من أشهى الوصفات التي يمكنك صنعها في المنزل.

 

سلطة الزيتون الحارة

طريقة عمل سلطة الزيتون الحارة

المقادير

- زيتون أخضر : 100 جراماً (منزوع النواة)

- زيتون أسود : 100 جراماً (منزوع النواة)

- الطماطم الكرزية : 200 جم (مقطعة إلى أنصاف)

- الثوم : ربع كوب (صحيح)

- الفلفل الأحمر الحار : 5 حبات (مقطع إلى شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

 

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طريقة التحضير

احشي حبات الزيتون الأخضر بقطع الفلفل الأحمر الحار وضعيها ‏في وعاء جانبي.‏

‏غلفي صينية فرن بورق زبدة وضعي الطماطم على الورق.‏

‏حمّي الفرن على درجة حرارة 120 مئوية.‏

‏أدخلي الصينية إلى الفرن لـ4 ساعات حتى تجف كمية الطماطم.‏

‏في وعاء، ضعي الثوم، وزيت الزيتون، والملح، واخلطي المزيج ‏جيداً حتى تتداخل المكونات.‏

‏أخرجي الصينية من الفرن وأضيفي الطماطم إلى مزيج الزيت، ‏وقلبي حتى تتغطى الطماطم بالصلصة.‏

‏أضيفي الزيتون الأخضر المحشي، والزيتون الأسود.

‏قلبي مكونات السلطة جيداً حتى تتداخل، وقدميها.

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