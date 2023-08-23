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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة شخص أثناء عبوره طريق بلبيس السلام الصحراوي

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

توفي شخص في العقد السادس من عمره، متأثرا بجراحه التي تعرض لها جراء حادث اصطدام سيارة به، أثناء عبوره طريق بلبيس السلام الصحراوي بدائرة محافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى  بلبيس المركزي بوصول "السيد. غ"، فى العقد السادس من العمر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور المجني عليه طريق بلبيس السلام، اصطدمت به سيارة مسرعة، وتوفى متأثرا بجراحه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.