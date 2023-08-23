أكد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، راي ماكغفرن، أن الجيش الروسي سيهزم احتياطيات النخبة الأوكرانية، بما في ذلك لواء الهجوم 82 المحمول جوًا، ما سيجبر واشنطن على بدء محادثات السلام، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وأشار الضابط السابق إلى أنه "عندما تقوم (القوات الروسية) بتدمير اللواء الأخير، فمن المرجح أن ترغب الولايات المتحدة، التي تدير الشؤون في أوكرانيا، في الذهاب إلى محادثات السلام".

السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا:

كما أعرب ماكغفرن عن غضبه من السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا، واصفًا إياها بـ "الوقحة"، حيث يضحي البيت الأبيض بحياة مئات الآلاف من الأشخاص من أجل مصالحه الأنانية.

وفي وقت سابق، كتبت مجلة "فوربس" أن اللواء 82 الأوكراني، المشارك في الهجوم المضاد الذي شنته كييف، بدأ بالفعل يفقد معداته وخسر ما لا يقل عن عشرة بالمائة من المركبات المدرعة الأمريكية لإزالة الألغام من طراز"إم1132 سترايكر".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية محترقة في ساحة المعركة صدى واسعًا في الغرب.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.