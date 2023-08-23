رئيس مدينة الغردقة يناقش 11طلب فى لقاء المواطنيين

واصل اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغرقة، ظهر اليوم، عقد اللقاء الاسبوعى مع المواطنين بالقاعة الرئيسية بالمدينة، بحضور سكرتير المدينة، وعدد من مديرى الإدارات المختصة بالوحدة

واستمع رئيس المدينة، إلى عدد 11 طلب تنوع ما بين تحديد حدود لقطعة ارض ،تخفيض غرامة،التضرر من صاحب العقار ببناء دور مخالف وتواجد ورش داخل المجمع السكني وغيرها من الطلبات و تم الرد على جميع الشكاوى واتخاذ الإجراءات لحلها طبقا للوائح والقوانين المنظمه لذلك

يذكر انه تقرر عقد اللقاء الاسبوعي مع المواطنين كل أربعاء من اسبوع على أن يتم تقديم الطلبات لإدارة خدمة المواطنين بموعد غايته يوم الاثنين من كل أسبوع

كما عقد اللواء ياسر حماية رئيس المدينة اليوم بمكتبه اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي شركات المرافق شركة المياه و السنترال و الكهرباء والهيئة القومية للصرف الصحي لمناقشة الاستعداد لتنفيذ خطة الرصف للمدينة ببعض المناطق طبقا للخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وهم منطقة ناصر و المشروعات والسنتر الليبي و مجاويش المرحلة الثانية والطريق الواصل بين الطريق الساحلي و الدائري بجوار مبارك ٧ وطريق الأحياء من مبارك ٧ حتي مابعد حي شمال ب ٥كم وشارع خلف القسم القديم .

ووجه رئيس المدينة بضرورة البحث عن وسيلة لحل جميع المشاكل التي تواجه توصيل المرافق حتى يتم الرصف من قبل المدينة

وأوصى ياسر، بتوحيد الخطط المستقبلية بين المدينة والمرافق لسرعة إنجاز العمل طبقا للمدد الزمنية المقررة له وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وعقد اللواء احمد مهدي رئيس حى شمال الغردقة اجتماعا صباح اليوم مع مديرى إدارات الحى وحضر الاجتماع سكرتير الحى.

وقام خميس جمعه مدير ادارة البيئة، بعرض شغل الادارة وما تم من أعمال.

وتم مناقشة الصعوبات التى تواجه الادارات وطرق حلها ووعد بإيجاد الحلول المناسبة بالتعاون مع الجهات الخارجية وأشار بسرعه الإجراءات اتجاه اى شكوى مقدمه من المواطنين وحلها فورا . وكذلك سوف يتم الاجتماع يومياً مع كافه الادارات لمتابعة سير العمل يوميا.