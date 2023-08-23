جامعة سوهاج تعقد محاضرة عن" الأمن القومي المصري ومحاربة الفكر المتطرف"

ألقي اللواء حافظ محمود حسين خبير الأمن القومي محاضرة بعنوان "التوعية وأسس الأمن القومي المصري ومحاربة الفكر المتطرف"، وذلك خلال فعاليات اليوم الأول لملتقي إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية والذي نظمته جامعة سوهاج بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات جنوب إقليم الصعيد، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الدين مصطفي وكيل معهد إعداد القادة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الدولة المصرية تعيش حاليا عبور جديد نحو الجمهورية الجديدة، وأن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حالياً من إنجازات ومشاريع قومية وطفرة هائلة على كافة المستويات من أجل تحقيق التنمية المستدامة ووضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة العالم. لافتاً الي دور الشباب فى مواجهة المؤامرات التى تحاك ضد البلاد، وأن مصر مستهدفة بقوة هذه الايام نظراً لخطواتها الاصلاحية الكبيرة وانجازاتها التنموية التي تتم على آرض الواقع، مقدماً خالص الشكر والتقدير للواء حافظ محمود، مشيداً بموضوع الندوة و التي ناقشت أسس ألأمن القومي وكيفية مواجهة الفكر المتطرف، حيث شهدت المحاضرة تفاعل وإقبال كثيف من الطلاب .

واستعرض اللواء حافظ محمود خلال المحاضرة، أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري ودور الشباب في الحفاظ عليه لضمان تماسك الوطن والوقوف بجدية ووعي ضد كافة المخاطر المحيطة به.، خاصة في المرحلة الراهنة في ظل التطور السريع في تكنولوجيا الاتصال الحديثة ووسائل التأثير القوية في تشكيل الوعي والحرب التي تخوضها الدولة ضد الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن. كما استعرض أهمية المشروعات التنموية القومية فى دعم الأمن القومي للوطن، و الدور المجتمعي للمؤسسات التعليمية لما له من أهمية فى مواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة التي تهدد استقرار البلاد، موضحاً ان مثل هذه المحاضرات تساهم فى رفع وعى الطلاب والإلمام بكافة القضايا المعاصرة والأخطار المحيطة وتصحيح المعلومات المشوشه، وذلك بهدف مواجهة المخططات التى تستهدف أمن الدولة المصرية، مناشداً الطلاب بضرورة الحرص الدائم على الاطلاع على الحقائق المتعلقة بقضايا الأمن القومي المصري والتحصين باليقظة والوعي ضد كافة الوسائل الحديثة للحرب النفسية التي تستهدف شباب مصر وأمن وسلامة الوطن.

وفي ختام المحاضرة ألقي اللواء حافظ محمود قسم العهد علي الطلاب، حيث دعا الطلاب الي ترديد القسم والذي انتهي بكلمات تحبا مصر .