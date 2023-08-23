بعد وفاته.. منح درجة الماجستير لباحث بجامعة بني سويف باستخدام صورته

في سابقة فريدة من نوعها قررت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، منح باحث متوفي درجة الماجستير، تكريمًا له، عقب وافته المنية بعد انتهاء إعداده لرسالة الماجستير ودون تحديد موعد للمناقشة.

وقررت الكلية تحديد موعد الرسالة ومناقشتها، في حضور أسرة الباحث وصورته، حيث جرى منحه درجة الماجستير الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، ولمجهوده.

مناقشة رسالة ماجستير لباحث متوفي بجامعة بني سويف

ومنحت كلية التربية للطفولة المبكرة، الباحث خالد فتحي عويس عبد الله وهو أحد الموظفين بالجامعة، والذي توفي قبل تحديد موعد مناقشة الرسالة وعقب الانتهاء منها درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم النفسية تكريما له، عقب موافقة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بإجراء المناقشة رغم وفاة الباحث.

كلية التربية تعقد مناقشة رسالة ماجستير لباحث متوفي

وأجرت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بني سويف، مناقشة ماجستير بعنوان الفروق في الكفاءة الاجتماعية بين أطفال الروضة الأيتام، وذلك بمقر الكلية، بحضور الدكتور طه محمد مبروك وكيل الكلية، وأسرة الباحث زوجته وأطفاله، وعدد من العاملين في الكلية والباحثين وأساتذة الكلية.

منح الباحث رسالة الماجستير للباحث بدرجة امتياز

وقررت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور محمد حسين سعيد أستاذ علم النفس التربوى وعميد كلية التربية جامعة بني سويف والدكتور مروة بغدادي أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوىي بكلية التربية بجامعة بني سويف، والدكتور رمضان علي حسن أستاذ علم النفس التربوى ووكيل كلية التربية جامعة بني سويف، والدكتور طه محمد مبروك أستاذ علم النفس المساعد ووكيل كلية التربية، منح الباحث درجة الماجستير بدرجة امتياز.

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