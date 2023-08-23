استمرار حملات إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية ، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

ولإعادة الإنضباط بالشوارع

نفذت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة تندة حديدية مخالفة خاصه بمحل ملابس بشارع القرافة أمام شرطة نجدة الزقازيق بنطاق الحي، وتم تحرير محضر إشغالات ضد صاحب المحل.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز مشتول السوق بشن حملة لرفع الإعلانات غير المرخصة، و تم إزالة (٢٦) لافتة إعلانية مخالفه وغير مرخصة.

وحفاظا على الرقعه الزراعية..

شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالصوة حملة لإزالة حالتي تعدي لغرفة بالدبش على مساحة ٩متر، وسور بالطين بطول ١٠متر، وذلك بقرية الخيس التابعة لقرية الصوة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز الإبراهيمية حملة إزالة لتعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بـ "كفور نجم - كفر عوض" حيث تم إزالة ٢ غرفة بالدبش داخل الحيز العمراني كما تم تنفيذ قرار إزالة لتعديات مخالفة بالشارع، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بتنفيذ إزالة لتلتوار وكتل خرسانية بالمخالفة أمام شارع الجيش وتم تحرير محضر إشغالات رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصافور من إزالة كلية في المهد لحالة تعدي على مساحة قيراط بالبوص والسُدة، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي سياق متصل تم إزالة سمل على أملاك دولة بشارع ٢٣ يوليو بديرب نجم على مساحة ٤متر، وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

وفي مركز أبو حماد بنطاق الوحدة المحلية بالإسدية، تم إزالة مبني بالطوب الدبش علي مساحة ٨٠ متر بالمنحر بالإسدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز منيا القمح بالوحدة المحلية بالعزيزية، تم التصدي لتعديات على أرض زراعية بمساحة ١٠٠ متر تقريباً بقرية العزيزية، وتمت الإزالة على نفقة المخالف "أ. ع. ا" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.