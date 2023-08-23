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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

محاولة للتكريم.. دار الأوبرا تسعي لحضور جورج وسوف مهرجان الموسيقى العربية

جورج وسوف
جورج وسوف

يحاول خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية إقناع المطرب جورج وسوف بالمشاركة في النسخة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، المقرر افتتاحها يوم 20 أكتوبر المقبل، ولتكريمة في حفل الإفتتاح.

 

جورج وسوف

وكشف خالد داغر خلال استضافته ببرنامج "الستات" والتي تقدمه الإعلامية سهير جودة على قناة النهار، أن هناك محاولات لإستقبال جورج وسوف المهرجان، قائلًا: " هناك توجه كبير لتكريم النجم جورج وسوف، ولكن ظروفه الصحية الراهنة تبقى العائق الوحيد ولكن لا زالت هناك مفاوضات لتجاوز هذه العقبات ".

 

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وأضاف: " إدارة المهرجان فتحت باب التفاوض مع أغلب نجوم الغناء العربي، ومن بينهم صابر الرباعي ووائل جسار وعاصي الحلاني، ولكن لم يتم توقيع العقود حتى اللحظة".

 

جورج وسوف وحفيدته آميا

جورج وسوف يرزق بحفيدته الأولى "آميا"

ويذكر أن النجم جورج وسوف استقبل حفيدته آميا لتدخل الفرحة إلى قلبه من جديد بعد وفاة نجلة وديع، وظهر "وسوف"، في مقطع فيديو، يحمل حفيدته الأولى وهي ترتدي فستان عرس، وداعبها قائلا: "يقبرني اللي خلقك".

 

جورج وسوف ونجله الراحل وديع

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