لعبة إخوانية .. الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات تعد ضباط شرطة على مواطنين

صرح مصدر أمني، أن مقاطع الفيديو التي تم تداولها على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمنة ادعاءات بتعدي ضباط شرطة على مواطنين، قديمة وسبق تداولها منذ أكثر من 10 سنوات.

لعبة إخوانية .. الداخلية تكشف حقيقة فيديوهات تعدي ضباط شرطة على مواطنين

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية في إعادة نشر الفيديوهات القديمة والأخبار المفبركة للإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية في محاولة للنيل من حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد وهو ما يعيه الشعب المصري، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

براءة 6 متهمين

كما اصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكمها في 5 قضايا جنائية ببراءة 6 متهمين عما أسند اليهم من اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي بالقليوبية.

شملت قائمة الاتهامات المسندة للمتهمين وفق أمر إحالتهم الي محكمة الجنايات بأنهم حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار لجواهر مخدرة ، وكشفت أوراق القضية رقم 346 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم" م.ع" تاجر حاز سلاح ناري فرد خرطوش وطلقتين مما تستخدم في السلاح أنف الذكر ، وتضمنت القضية رقم 3103 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهمين"ا.ح" صاحب مصنع بلاستيك و"و.م" تاجر خردة حازوا وأحرزوا لجوهري الهيروين والاستروكس المخدرين وسلاح ناري فرد وطلقات ما تستخدم في السلاح.

وشملت القضية الثالثة التي حملت رقم 2727 لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "ف.ع" حاز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر وكتر مما يستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ، وكشفت القضية الرابعة التي حملت رقم 365لسنة 2023 جنوب بنها بأن المتهم "س.ا" أحرز سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل في ذلك السلاح وجوهر الترامادول المخدر ، وكشفت أوراق القضية الخامسه التي حملت رقم 387 لسنة 2023 جنوب بنها أن المتهم "ا.ع" أحرز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر.

بإحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات شبرا الخيمة وفق الاتهامات التي اسندتها النيابة بحق المتهمين والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين وبتداولها وبحضور دفاع المتهمين المستشار محمد كمال غيطاس والذي طالب ببراءة المتهمين عما أسند إليهم من اتهامات تأسيسا علي مبررات قانونية فاصدرت هيئة المحكمة قرارها المتقدم.